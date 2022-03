Pedro Brazão reaparece no Famalicão

Pedro Brazão voltou a somar minutos pelo Famalicão. O criativo já não jogava há mês e meio na equipa principal, tendo passado pelos sub-23 entretanto, mas frente ao Santa Clara teve a oportunidade de se mostrar a Rui Pedro Silva, entrando para o lugar de João Carlos Teixeira.

Peça importante no período de Ivo Vieira, o médio tem sentido algumas dificuldades em impor-se com o atual técnico. No entanto, este pode ser o momento de relançar-se entre as opções.