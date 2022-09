Pelé: «Fizemos um grande jogo frente a um candidato ao título que está a fazer uma boa época»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pelé destacou o jogo que o Famalicão diante do Benfica, apesar de ter saído derrota na receção às águias."Penso que fizemos um grande jogo frente a um candidato ao título que está a fazer uma grande época. Estamos focados nos próximos jogos, vamos dar o nosso máximo como demos hoje para tirarmos pontos", começou por referir o médio dos famalicenses à Sport TV."Pediu-me para jogar como costumo treinar. Andei mal fisicamente mas estou a recuperar pouco a pouco e ele disse-me para dar o meu máximo até aguentar e foi o que fiz. Já me sinto preparado para competir, foi muito tempo parado mas felizmente voltei. Estou muito contente.""Continuarmos a trabalhar durante a semana como temos feito. A nível coletivo fizemos um grande jogo. Ofensivamente não conseguimos concretizar as oportunidades e agora vamos continuar à procura de melhores resultados para os próximos jogos."