Pelé: «Focados em seguir em frente na Taça de Portugal»

O médio Pelé reconhece a motivação acrescida que reveste os jogadores do Dumiense para a eliminatória da Taça de Portugal a disputar frente ao Famalicão, mas fez a defesa do seu balneário ao salientar que "a equipa está focada em dar o máximo para seguir em frente na competição"."Temos de fazer mais e melhor do que o que realizámos na Trofa, na última eliminatória porque se o Dumiense está nesta fase é porque tem qualidade e vai criar-nos problemas. Resta-nos antecipar isso porque estamos em alerta e não queremos ser mais uma equipa da Liga Bwin eliminada", comentou Pelé, que até confidenciou ser amigo de Romeu Ribeiro, médio de 33 anos que milita no Dumiense e é irmão de Yuri Ribeiro, lateral com quem Pelé jogou no Rio Ave: "A amizade com o Romeu surgiu por causa do irmão Yuri. Já tivemos vários lanches juntos, mas para tratar de outros assuntos que não futebol".