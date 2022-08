Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pelé volta a Portugal para esquecer pesadelo no Monaco: «Não jogou nada, nunca foi opção» Ulisses Santos, o empresário revela segredos pouco conhecidos da carreira do médio que é reforço do Famalicão