Penetra: «Estou convicto de que, mais ano menos ano, vamos chegar às competições europeias»

O Famalicão encerra a temporada esta sexta-feira com uma visita ao reduto do Rio Ave e, sendo certo que os minhotos já não podem chegar aos lugares europeus, Penetra quer ver a equipa a lutar pela melhor classificação possível."Vai ser um jogo complicado, o Rio Ave tem qualidade individual e coletiva e um jogo muito sólido. Ainda assim, nós ainda temos o objetivo de tentar chegar à 7ª posição, embora não dependamos de nós, e vamos fazer tudo para que isso aconteça. Trabalhámos da mesma forma que em todas as outras semanas e queremos sempre subir de posição", começou por referir o jovem.Vincando o desejo de estar presente no Campeonato da Europa Sub-21, que se disputa neste verão, e sublinhando que o clique para os minhotos partirem para uma boa época se deu na Taça da Liga, o camisola 6 perspetivou ainda um futuro de sucesso ao clube, isto depois de o Famalicão ter ficado às portas da final da Taça e da Conference League: "Foi uma semana dura, como todos sabem. Estivemos a um passo do Jamor e depois, no jogo seguinte no campeonato, tivemos azar no nosso resultado e na conjugação dos resultados das outras equipas. Isso tirou-nos a possibilidade de chegarmos às competições europeias, mas estou convicto de que, mais ano menos ano, vamos conseguir lá chegar".Chegado a Famalicão há três anos, Penetra faz um balanço positivo do seu período no clube. "Houve momentos bons e outros que não foram tão bons, mas procurei sempre melhorar a cada dia e aproveitar as oportunidades que tinha. No primeiro ano cresci nos sub-23 e depois tive o prémio de começar a época com a equipa principal. Depois agarrei a oportunidade e tenho tentado subir o meu nível e o da equipa", sublinhou, explicando depois como foi passar de defesa-central para lateral-direito: "Foi uma posição que me fez crescer muito. Quando o míster me disse que eu ia jogar a lateral eu não acreditei, pensei que ia fazer um jogo e que ficava por ali. No entanto, o míster acreditou muito em mim, eu comecei a acreditar e a evoluir e fui-me adaptando ao jogo da equipa. Foi uma adaptação feliz e sinto-me cada vez melhor na posição, mas ainda tenho as rotinas de central bem presentes".O início do jogo entre Famalicão e Rio Ave está agendado para as 19 horas desta sexta-feira.