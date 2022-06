Penetra falha arranque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A formação orientada por Rui Pedro Silva regressa hoje aos trabalhos com a tradicional bateria de exames médicos a marcar o arranque dos minhotos. Tiro de partida que vai desenrolar-se à porta fechada e mediante algumas dúvidas no que diz respeito ao lote de jogadores que estarão presentes. Desde logo pela esperada ausência do jovem internacional português Alexandre Penetra, sendo que o central terá direito a mais alguns dias de descanso por ter estado ao serviço dos sub-21, pese embora também subsista a incógnita sobre a sua continuidade em Famalicão.