Pêpê: «A ideia de jogo do treinador é interessante e realça as minhas características»

Nas primeiras palavras após o regresso ao Famalicão, novamente emprestado pelo Olympiacos, Pêpê não esconde a ambição com que encara este desafio.





"Fui muito feliz aqui no ano passado e estou próximo da minha família. Voltei porque gostei muito de jogar neste estádio e penso que vai ser ainda melhor com os adeptos. O obejtivo passa por darmos o nosso melhor jogo a jogo e por conquistarmos os três pontos. A nível pessoal quero fazer o maior número de minutos possíveis e jogar bem", começou por referir o médio.O jogador, de 25 anos, aproveitou ainda para relaçar o papel de Ivo Vieira na sua decisão e para perspetivar o embate de domingo com o FC Porto: "Conheço bem o treinador e a sua ideia de jogo. Penso que essa ideia é interessante e que realça as minhas características. Vamos a qualquer estádio e jogamos com qualquer equipa para vencer, é isso que vamos fazer no domingo".Na época passada, Pêpê fez 18 jogos pelos minhotos.