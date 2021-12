Pêpê: «A nossa primeira parte foi vergonhosa»

No rescaldo da pesada derrota (4-0) do Famalicão contra o Gil Vicente, Pêpê, médio dos famalicenses, não foi meigo na forma como avaliou a exibição dos famalicenses."Temos de olhar para nós e ver o que fizemos de errado. É impensável eles terem estado duas vezes na cara do nosso guarda-redes aos dois minutos. A direção dá-nos tudo, os adeptos apoiam-nos e temos uma equipa técnica fantástica. Nós, jogadores, não podemos permitir que isto aconteça, a 1ª parte foi vergonhosa. A insatisfação dos adeptos é normal, mas mais insatisfeitos do que eles estamos nós. Compreendemos, mas quero deixar-lhes uma palavra e dizer que é nos momentos difíceis que precisamos deles", referiu o jogador à Sport TV.