Pêpê cada vez mais influente no Famalicão

Apesar de o início de época do Famalicão estar aquém das expectativas, alguns jogadores do plantel têm conseguido apresentar-se a bom nível, sendo Pêpê um caso bem evidente.





Regressado ao clube no início da época, novamente por empréstimo do Olympiacos, o médio agarrou a titularidade na 2ª jornada do campeonato e nunca mais a largou. E, se do ponto de vista estratégico, Pêpê é um dos elementos mais importantes nos minhotos, a verdade é que, a nível estatístico, a influência do jovem também já se faz notar. Com a assistência para Batubinsika na última jornada, Pêpê passou a somar três passes para golo. O jogador, de 24 anos, já tinha assisitido Marín, frente ao Tondela, e Simon Banza, frente ao Santa Clara.Depois de ter trabalhado com Ivo Vieira no Estoril e no V. Guimarães, o médio assume-se cada vez mais como um homem de confiança do técnico.