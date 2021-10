Pêpê: «Já merecíamos a vitória»

Com o primeiro triunfo no bolso, Pêpê, que fez a assistência para o primeiro golo, destacou o trabalho que os minhotos têm vindo a fazer. "Já merecíamos esta vitória há muito tempo", começou por dizer o médio, fazendo uma pequena análise à partida: "A posse do Santa Clara foi atrás dos nossos avançados, sem nos criarem calafrios. Eles são perigosos no jogo entre-linhas, mas defendemos bem. Na segunda parte, após a expulsão, o jogo ficou mais fácil."

No lado dos açorianos, o capitão Anderson Carvalho considerou que o encontro ficou marcado pelo lance do penálti. "Dentro de campo pareceu uma decisão duvidosa. A jogar com menos um e a perder, ficou tudo muito complicado. Considero que merecíamos um desfecho diferente neste jogo", concluiu o médio-centro brasileiro.