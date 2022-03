Pêpê: «Podíamos ter feito mais»

No final do encontro entre o Famalicão e o V. Guimarães, Pêpê deu ênfase aos erros cometidos pelos famalicenses, garantindo que a equipa podia ter feito mais.

“Faltou não cometermos erros, os dois golos do Vitória surgiram de erros nossos. Sabemos que é difícil jogar nesta casa e quando se erra assim torna-se difícil ganhar. Entrámos fortes, a marcar cedo, mas depois, inexplicavelmente, baixámos e o Vitória tomou conta do jogo. A 1ª parte foi toda do Vitória, na 2ª parte tentámos entrar forte, mas sofremos logo. Ainda tentámos reagir, no entanto não conseguimos chegar ao empate. Penso que podíamos ter feito mais”, referiu o médio, que explicou ainda o momento que homenageou Neno: “Eu e o João já tínhamos falado sobre isso [festejo]. Quem conviveu com o Neno sabe a energia que ele trazia ao Vitória e a todas as pessoas. Deixa muitas saudades”.