Pêpê Rodrigues fica mais uma época no Famalicão

O Famalicão confirmou esta sexta-feira que o médio Pêpê Rodrigues vai continuar a representar o clube até ao final da época 2021/22, depois de já ter atuado pelos famalicenses na segunda metade da temporada transata, por empréstimo do Olympiacos.





Em declarações aos canais do clube, o português de 24 mostrou-se feliz por dar continuidade ao trabalho da época passada. "Estou muito feliz por me manter num clube em que fui espetacularmente recebido e que foi importante para recuperar a minha confiança", afirmou o jogador, que considera interssante "o projeto idealizado pelo FC Famalicão".Peça importante na melhoria de rendimento da turma de Ivo Vieira na metade posterior da época passada, em que realizou 18 encontros, Pêpê vem aumentar o leque de opções do treinador para o meio-campo.