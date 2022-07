Pickel despede-se do Famalicão: «Estou orgulhoso por ter feito parte desta grande equipa»

Prestes a ser apresentado como reforço da Cremonese, clube recém-promovido à Serie A, Charles Pickel deixou uma mensagem de despedida ao Famalicão nas redes sociais. Apesar de ter estado apenas uma época no Minho, o médio não escondeu que a passagem pelos famalicenses o marcou."Cara família e adeptos do Famalicão, quero agradecer-vos pelo excelente e intenso período que passei no clube. Receberam-me de braços abertos e fiz amigos para a vida. Vou sempre apoiar o clube e estou orgulhoso e agradecido por ter feito parte desta grande equipa. Muito obrigado", escreveu o jogador.Em 2021/22, o jogador suíço alinhou em 34 jogos pelo Famalicão. No plano coletivo, o 'Vila Nova' cumpre nesta fase o estágio de pré-época, que se realiza em Guimarães.