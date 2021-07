Pré-época do Famalicão a ganhar forma

O Famalicão continua a preparar o arranque oficial da temporada 2021/22, sendo que, neste momento, o conjunto orientado por Ivo Vieira tem agendados três jogos de preparação. No dia 8 de julho, os famalicenses defrontam o Santa Clara em Freamunde, seguindo-se um embate com o Penafiel no dia 10. A 16 de julho, o Famalicão tem encontro marcado com o rival minhoto Gil Vicente, a ter lugar em Barcelos.

Nos próximos dias devem ser conhecidos mais jogos de preparação do clube.