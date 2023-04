Presidente da Câmara de Famalicão e o novo estádio: «Este ano será um ponto de viragem»

A discussão em torno do Estádio Municipal de Famalicão é recorrente há vários anos, mas a solução pode agora estar mais próxima. Mário Passos, presidente da autarquia local, revelou, aliás, esta segunda-feira que o processo está em andamento, havendo inclusive a possibilidade de haver novidades ainda em 2023."Gostava que fosse este ano. Estamos a trabalhar de forma acelerada para que este ano seja apresentado todo o plano de ação relativo ao estádio. As coisas estão adiantadas, temos uma equipa, que vai de arquitetos ao departamento de urbanismo, passando pelo departamento jurídico. Até contratámos uma jurista para ajudar neste plano. O estádio não é uma coisa simples. Tenho os pés bem assentes na terra, não quero comprometer o futuro. Estamos em crer que vamos desenvolver um estádio neste local que é muito importante. Havia uma corrente que defendia fora da cidade. Sabemos por erros que outros cometeram noutros concelhos que agora querem demolir para construir na cidade. O estádio será aqui. É decisão definitiva. Estou certo que este ano será o ponto de viragem", referiu, em declarações à comunicação social aquando da visita de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, às instalações do Famalicão.Não obstante a enorme vontade de dotar a cidade com este equipamento e de querer ajudar o Famalicão a dar um passo em frente, Mário Passos adverte, ainda assim, que a obra não avançará a qualquer custo. "O estádio é um equipamento que faz falta. O estádio atual não é consentâneo com a imagem do que somos. Estamos a desenvolver esforços diversos, encontros diversos, de forma a virmos a ter um estádio municipal novo, neste lugar e não noutro, e de forma a que o custo que representa para a Câmara tenha linha tendência zero. Não será zero, era quase magia, mas tem essa linha tendência. Como é sabido, no público temos de cumprir requisitos legais. Estamos a associar uma fórmula de forma a não comprometer oo futuro, mas queremos também cumprir tudo o que tem de ser cumprido legalmente", apontou.