Puma Rodríguez a caminho do Famalicão

José Luis Rodríguez deve ser nas próximas horas confirmado como novo reforço do Famalicão, numa informação avançada pelo jornal espanhol ‘El Correo’.

O internacional panamiano foi emprestado pelo Alavés ao Sp. Gijon na época passada, cumprindo 39 jogos, com três golos e duas assistências na 2.ª Liga espanhola. Isto depois de já ter sido cedido ao Lugo na temporada de 2020/21.

Puma Rodríguez, como é conhecido no seu país, atingiu já 39 internacionalizações pelo Panamá e terá tudo acordado com o Famalicão para um contrato de quatro anos, sendo que o Alavés, que detinha apenas 50 por cento do passe, vai ficar ainda com uma percentagem de uma eventual e futura transferência. O clube basco, segundo ainda o ‘El Correo’, aposta numa valorização do jogador no futebol português.

O extremo de 24 anos está no futebol europeu desde 2015, onde chegou para os belgas do Gent, seguindo depois para os croatas do Istra e os já citados Alavés, Lugo e Sp. Gijón.