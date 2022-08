Puma Rodríguez é reforço para o ataque do Famalicão

Depois de Enea Mihaj, o Famalicão anunciou agora a contratação de José Luís Rodríguez, conhecido no mundo do futebol como Puma Rodríguez. O extremo, que atuava no Alavés e que já estava em Portugal há cerca de duas semanas, assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas."Estou muito agradado por vir para o Futebol Clube Famalicão. Acolheram-me muito bem e espero retribuir com boas exibições, golos e assistências. Venho com grandes expetativas para um bom clube na principal divisão portuguesa e estou motivado para conseguir demonstrar o meu valor", disse o jogador, de 24 anos, aos meios do clube.Na última época, o internacional panamiano esteve cedido ao Sp. Gijón, clube ao serviço do qual apontou três golos em 39 jogos.