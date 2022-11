Puma Rodríguez sofre rotura ligamentar no joelho e perde o resto da temporada

Está confirmado o pior cenário para Puma Rodríguez. Depois de ter saído com muitas queixas do jogo com o Ac. Viseu, o extremo viu confirmada a gravidade da lesão, isto na medida em que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo."A ressonância magnética confirma a rotura do ligamento cruzado anterior esquerdo, pelo que o jogador será submetido a cirurgia artroscópica para reconstrução ligamentar", podia ler-se no comunicado emitido pelo Famalicão. Na presente temporada, o jogador, de 24 anos, somava dois golos e quatro assistências em dez encontros.A lesão de Puma deve obrigar o Famalicão a ir ao mercado em janeiro.