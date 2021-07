Reforço Batubinsika já treinou

O Famalicão continua a preparar a receção ao Estoril, para a 2ª fase da Allianz Cup, e a grande novidade do treino de ontem foi a presença do reforço Dylan Batubinsika, defesa-central que chegou do Antuérpia. O jogador, de 25 anos, já surge na lista de inscritos da Liga Portugal e pode ser opção para o embate de sábado caso Ivo Vieira assim o pretenda.

Depois da saída de Bruno Alves e dos recentes casos de Covid-19 de Diogo Queirós e Riccieli, Batubinsika vem assim aumentar o leque de opções no centro da defesa dos minhotos. No primeiro embate da temporada, em Santa Maria da Feira, Rúben Lima, lateral-esquerdo, jogou adaptado na posição.