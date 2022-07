Reforços animam a festa de apresentação do plantel do Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão apresentou esta sexta-feira o plantel para a nova temporada, numa cerimónia que decorreu no anfiteatro do Parque da Devesa. Muitas centenas de adeptos encheram o espaço e responderam com entusiasmo na entrada individual dos jogadores, ainda na esperança de assistirem a uma contratação de última hora, o que não aconteceu.

Os reforços Martín Aguirregabiria, Owen Beck, André Simões, Théo Fonseca, Álex Millán e Rui Fonte mereceram especial atenção dos adeptos e foram bastante aplaudidos quando entraram em palco.

Depois da apresentação de toda a estrutura técnica, Miguel Ribeiro, presidente da SAD, deixou uma mensagem de otimismo: "Foi aqui que começamos a época da subida, da melhor classificação de sempre, o 6.º lugar, e fizemos questão de começar aqui esta época. A parte da SAD nunca vai faltar compromisso, coragem e fazer que o Famalicão seja cada vez melhor. Peço trabalho aos jogadores, porque a qualidade existe. Com trabalho e dedicação, vamos conseguir. Aos adeptos, só peço apoio, porque são o nosso suporte, perceber que temos apoio em casa e fora. Todos podemos fazer uma equipa e fazer história, Queremos continuar a fazer crescer o nosso Famalicão e é isso que temos de mostrar o que é Famalicão."

O técnico Rui Pedro Silva também mostrou confiança para a nova temporada: "O que estamos a ver nesta apresentação representa o que é um grande clube. Enquanto equipa, estamos preparados para corresponder às expectativas, com convicção, e acreditarmos que todos juntos em maio estaremos todos a celebrar grandes conquistas."

Por fim, o capitão Riccieli deixou uma mensagem aos adeptos: "Quero agradecer o apoio dos adeptos. Desde o primeiro ano que cá cheguei que sempre nos apoiaram. Passámos por momentos difíceis, mas temos a certeza que esta época será diferente. Com os novos jogadores, sabemos o que nos espera, com raça e humildade tenho a certeza que será uma grande época."