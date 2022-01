Regresso após isolamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão regressa hoje ao trabalho, depois de cumprido o período de isolamento determinado pelas autoridades de saúde, em virtude do surto que assolou o plantel e a equipa técnica e que obrigou, inclusive, ao adiamento do jogo com o Belenenses SAD.

Todos os elementos que testaram positivo antes de confinarem têm automaticamente luz verde para voltar ao ativo, restando agora perceber o que irá acontecer com aqueles cujos resultados foram negativos. Estes últimos foram testados ontem, pelo que a disponibilidade irá depender desse desfecho.

Em todo o caso, a perspetiva é a de que o regresso se faça na máxima força. Certo é que não deve haver grandes diferenças em termos físicos, uma vez que o plantel treinou em casa.