Ricardo Soares e Famalicão sem acordo

As conversações entre Ricardo Soares e o Famalicão caíram por terra. Apesar de as partes terem estado a negociar nos últimos dias na esperança de um princípio de acordo, a verdade é que o fumo branco não chegou, pelo que a SAD irá agora virar as baterias para outro nome.Segundo apurou Record, na base desta decisão estiveram divergências de cariz financeiro e também desportivo, sendo que nenhuma delas foi a tal questão fiscal a envolver o técnico que o nosso jornal abordou anteriormente, que se prende com o facto de este não ter passado a maior parte do ano fora.Durante este processo, pareceu haver, a dada altura, a possibilidade de o dossiê chegar a bom porto e as partes até falaram num contrato de longa duração, mas o diferendo entre as partes acabou por revelar-se inultrapassável.