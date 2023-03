Riccieli avança para treino condicionado

Depois de ter sofrido uma concussão no jogo frente ao Benfica e de ter estado em repouso nos últimos dias, Riccieli fez treino individualizado nesta terça-feira. O defesa-central dá assim um passo em frente na sua recuperação.A disponibilidade do capitão dos minhotos para o embate de segunda-feira com o Casa Pia dependerá da sua evolução ao longo da semana, não sendo ainda certo que o jogador brasileiro trabalhe integrado no treino desta quarta-feira. Recorde-se que Riccieli se lesionou após um choque com Otamendi e teve de ser substituído ao intervalo do embate com as águias.Na presente temporada, o camisola 15 soma 27 partidas pelo conjunto orientado por João Pedro Sousa.