Riccieli: «Isto ainda não acabou!»

Apesar da derrota caseira do Famalicão com o FC Porto ( 1-2 ), na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, Riccieli mantém a confiança de que os famalicenses ainda podem chegar ao Jamor."Acho que fizemos um bom jogo. Faltou estarmos mais concentrados em alguns detalhes, mas ao intervalo conversámos sobre isso e as coisas melhoraram. Eles só tiveram uma bola na 2ª parte e fizeram o golo. Tivemos de correr atrás do prejuízo e as coisas ficaram mais difíceis, mas isto ainda não acabou e vamos descansar para ir jogo a jogo, pensando já no do campeonato. Todos os jogos estamos a encarar como uma final e o jogo lá no Dragão não será diferente. Vamos trabalhar no duro para ir ao Dragão e conseguir um bom resultado que nos permita ir à final", disse à RTP3.