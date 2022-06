Riccieli lança a nova época: «Sinto-me mais motivado do que nunca»

Na antecâmara de mais uma temporada, Riccieli é o porta voz do Famalicão para o que aí vem. O capitão dos minhotos falou aos meios do clube e garantiu estar com a mesma ambição de sempre, mas mais motivado do que nunca."Sinto-me bem, motivado, como se fosse o primeiro ano. Estou com a mesma ambição que no primeiro ano. No primeiro ano já me sentia em casa e agora sinto-me mais motivado do que nunca. Preparado para fazer uma grande época", apontou.Usando como mote o novo lema do clube - #PeloNossoSímbolo -, Riccieli deixou uma mensagem ao plantel, centrando o foco completamente no coletivo. "Jogamos por um simbolo, uma cidade, pelos adeptos. Este lema temos de o ter sempre na cabeça. Pelo símbolo sempre. Não é por cada um, é sempre pelo Famalicão", referiu.