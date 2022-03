Riccieli mais influente no Famalicão

Depois de uma primeira metade de temporada em que teve uma utilização algo intermitente, Riccieli parece ter-se fixado em definitivo no onze do Famalicão.

Desde a entrada de Rui Pedro Silva no clube, em dezembro de 2020, o capitão falhou apenas um dos 13 jogos que a equipa disputou, sendo que a sua ausência no encontro com o P. Ferreira se deveu a castigo. Além dessa partida, o defesa-central perdeu apenas um minuto do jogo com o FC Porto (foi substituído já na compensação), assumindo-se assim como o jogador de campo com mais minutos na era Rui Pedro Silva.

Riccieli, de 23 anos, tem contrato com o Famalicão até junho de 2025.