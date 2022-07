Riccieli: «Os últimos anos têm sido complicados e queremos dar um passo em frente nesta época»

Riccieli foi o elemento do plantel que falou à imprensa no treino aberto do Famalicão e deu voz à ambição do grupo."As expectativas são sempre as melhores, a pré-época tem sido bem dura. Queremos fazer uma boa época e pensar jogo a jogo, mas queremos andar nos lugares de cima. Os últimos anos têm sido complicados e queremos dar um passo em frente nesta época. O começo do campeonato vai ser crucial e é por isso que nos estamos a preparar bem para as cinco primeiras jornadas, onde queremos fazer grandes coisas. Assim ficaremos tranquilos e conseguirmos manter isso durante o campeonato", vincou o defesa-central.Perspetivando um bom jogo com o Estoril na 1ª jornada, o jogador brasileiro destacou ainda o facto de os minhotos terem mantido grande parte do plantel da época passada: "É bom manter uma base, tem sido difícil trocar de jogadores porque o entrosamento demora um pouco mais. Com essa fácil fica mais fácil e agora chegaram jogadores bons para acrescentar. Chegaram alguns reforços com experiência e penso que a minha experiência vai acrescentar também. Foi bom para o grupo e estou aqui para ajudar dentro e fora de campo".O defesa-central concluiu descrevendo as metas pessoais que tem. "Quero fazer uma grande época pelo Famalicão, tenho objetivos pessoais. Quero deixar o Famalicão numa excelente posição e dar um passo em frente porque é o meu quarto ano aqui. Espero que o Famalicão dê um passo em frente no campeonato", destacou.