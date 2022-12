Riccieli renova com o Famalicão até 2027

Depois de ter chegado aos 100 jogos ao serviço do Famalicão, Riccieli escreveu, esta quarta-feira, mais uma parte importante da sua história no clube. O defesa-central, de 24 anos, acertou a renovação de contrato com os minhotos, que é agora válido até 2027."É um orgulho renovar por um clube que gosto, este é mais um passo importante na minha carreira. É uma demonstração de confiança no meu trabalho e fico muito feliz por esta manifestação por parte do clube. Este é um clube com o qual me identifico. Tento sempre transmitir no campo valores como garra e luta que os adeptos tanto gostam porque considero que o sucesso que tenho alcançado no clube advém do meu trabalho", disse o brasileiro aos meios do Famalicão.Chegado a Portugal na temporada 2019/20, Riccieli é um dos poucos jogadores do plantel que ajudou o Famalicão a atingir o 6º lugar após o regresso do clube à 1ª Liga que ainda está no Minho. O camisola 15 soma 15 jogos na presente época.