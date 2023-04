Riccieli sonha com o Jamor: «Todos os jogadores querem jogar uma final»

Riccieli não esconde o sonho de disputar uma final da Taça de Portugal no Jamor. O defesa-central do Famalicão quer lá chegar já esta época, ainda que tenha consciência de que o duplo embate com o FC Porto será de grau de dificuldade elevado."A expectativa é fazer um bom jogo. Temos conversado muito sobre isso. Queremos conseguir um bom resultado, mas temos que ter inteligência, porque depois o jogo é em casa deles. Temos tudo para conseguir um bom resultado.""São dois jogos, temos de ser inteligentes, acho que o grupo está confiante para fazer um grande jogo. Temos de ir com calma, ir confiantes para fazer bom resultado.""Não é segredo que é grande quipa. Tem momentos em que são periogos, mas atentamos mais em nós, no que temos de fazer. O míster tem passado muito isso, sobre o que temos de fazer e menos o que o adversário faz.""O Famalicão tem crescido bastante desde que voltou à 1.ª Liga. A direção e o pessoal que tem estado por trás do clube tem feito grande trabalho. Só mostra que o clube está a crescer cada vez mais.""Para estes jogos não falta motivação. O último jogo deu mais gás. Fizemos um bom jogo e merecemos aquele resultado.""Sinto que o grup está bem confiante. Tenho de passar tranquilidade. É mais um jogo. É muito imporatnte porque é o próximo. Estamos confiantes para fazer um bom jogo.""A estratégia, se olharem aos últimos jogos, é entrar forte, ainda mais em casa. Estamos a fazer isso bem. Não vai ser diferente. Vamos entrar forte, querer entrar forte e marcar logo no começo."Todos os jogadores querem jogar uma final. Penso muuito nisso, mas mantenho-me focado no dia-a-dia e nos próximos passos. Agora tenho de pensar só no FC Porto. Não ainda na final. Temos dois jogos difíceis pela frente."