Riccieli: «Temos de enaltecer a nossa reação depois de termos estado em desvantagem»

Riccieli lamentou a derrota na casa do V. Guimarães (3-2) mas sublinhou a reação do Famalicão após estar a perder por três golos."Não fizemos a primeira parte que queríamos, mas gostei muito da reação da minha equipa e do apoio dos nossos adeptos fora de portas. Temos de enaltecer a nossa reação depois de termos estado em desvantagem", frisou o defesa brasileiro, dando conta da resposta tardia."Os nossos golos chegaram tarde, depois de termos estado a perder por 3-0. Se havia uma equipa que quis jogar fomos nós. Agora, temos de pensar no próximo jogo", revelou Riccieli.