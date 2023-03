Riccieli, defesa brasileiro do Famalicão, rumou ao hospital depois do choque com Otamendi na primeira parte do jogo frente ao Benfica esta sexta-feira, em que as águias venceram por 2-0. O central, de 24 anos, acabou por ser substituído ao intervalo do encontro, cedendo o lugar na defesa ao espanhol Martin Aguirregabiria.