Rúben Lima elogiou o desempenho do Famalicão apesar da derrota por 2-1 com o Sporting. "Foi um jogo difícil no campo do campeao nacional, mas sabíamos que tínhamos de jogar como jogámos", referiu, destacando que a equipa sempre acreditou.





"Tivemos um golo anulado, mas levámos o jogo até ao fim e penso que estivemos bem. O jogo de forma geral foi bem conseguido. Vínhamos com estratégia bem montada. Na segunda parte, demos boa resposta e até ao final, conseguimos lutar. O golo chega tarde, tentámos o segundo, mas foi anulado mas interessa a prestação da equipa. A esperança na passagem à final four é a última a morrer. Aqui também foi, precisamos de ver o que acontece no outro jogo", disse.