Rúben Lima foi baixa de última hora no Famalicão para o jogo com o Casa Pia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão apresenta-se no jogo desta segunda-feira, frente ao Casa Pia, apenas com oito jogadores no banco de suplentes, sendo que esta situação tem uma justificação simples. Rúben Lima, lateral-esquerdo dos minhotos, apresentou sintomas de gastroenterite durante a tarde e acabou por ficar fora da ficha de jogo.

Perante o facto de a situação ter acontecido a poucas horas do apito inicial do encontro, João Pedro Sousa optou por não chamar nenhum jogador dos sub-23, aspeto que leva os famalicenses a terem um atleta a menos do que o habitual na ficha de jogo. Desta forma, Rúben Lima junta-se a Rui Fonte, Théo Fonseca e Puma Rodríguez na lista de indisponíveis.

Na presente temporada, Rúben Lima soma 20 jogos pelo Famalicão