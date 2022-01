Rúben Lima voltou com tudo

Dois meses e meio depois, Rúben Lima voltou a jogar e a verdade é que regressou com tudo. O lateral-esquerdo, de 32 anos, fez o primeiro golo do Famalicão em Braga, num remate de belo efeito. No entanto, não só do golo valeu a exibição do camisola 5, que fez uma partida de bom nível durante o tempo que esteve em campo.

A resposta certa ao tempo em que esteve afastado. No último mês, refira-se, Rúben Lima não pôde entrar nas contas, em virtude de uma lesão na anca.