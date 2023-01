Rui Fonte: «Fizeram três golos nos primeiros remates e isso limitou a nossa estratégia»

Rui Fonte apontou o único golo do Famalicão na derrota () sofrida diante do FC Porto, no estádio do Dragão. Em declarações no final da partida, o avançado dos famalicenses sublinhou que a diferença no marcador "resume-se à eficácia" que os dragões tiveram, sobretudo na primeira parte do encontro."O jogo resume-se à eficácia do FC Porto. Fizeram três golos nos primeiros remates e isso limitou a nossa estratégia. Deixámos uma imagem diferente após o descanso, com bom futebol. Queríamos algo mais, mas agora temos de olhar para o jogo com o Rio Ave", afirmou o ponta-de-lança dos minhotos, em palavras aos microfones da Sport TV."O intuito era o de quebrar o ímpeto do FC Porto com a nossa identidade, mas a eficácia deles quebrou a nossa estratégia. Foram superiores na etapa inicial e nós tivemos mais controlo na etapa complementar."O meu objetivo é sempre ajudar a equipa, pelo que o meu golo enquadra-se nesse contexto", terminou.