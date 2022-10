Rui Fonte: «Temos de superar a vontade do Trofense»

O experiente avançado Rui Fonte, de 32 anos, salientou a motivação acrescida que pode revestir o Trofense e as dimensões reduzidas do estádio adversário como as principais preocupações para a eliminatória da Taça de Portugal a disputar na Trofa, onde garantiu que "o Famalicão vai querer dar uma resposta em relação ao que não foi no último jogo.""Sabemos bem qual é a rivalidade que existe entre o Famalicão e o Trofense, até pela proximidade entre os dois clubes, mas acredito que estamos preparados para ultrapassar as dificuldades e a base para provarmos a nossa qualidade tem de ser superar a vontade do nosso adversário", comentou Rui Fonte, que esta época já teve a oportunidade de representar os minhotos em nove partidas, mas ainda não fez o gosto ao pé: "Estou tranquilo em relação ao que tenho feito, mas está na altura de fazer golo e acredito que pode acontecer já frente ao Trofense".