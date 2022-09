Rui Pedro Silva à espera de golos: «Que seja como o ketchup e possa sair já na próxima jornada»

O Famalicão segue o seu percurso ainda sem consistência neste arranque da Liga Bwin, tendo este domingo perdido por 1-0 diante do Portimonense . Um jogo no qual, segundo Rui Pedro Silva, a chave esteve no momento da golo da formação algarvia, até porque o treinador famalicense entende que em termos de oportunidades os dados estiveram equilibrados."Uma primeira parte em que entrámos fortes no jogo, a conseguir controlar muitas das situações que o Portimonense nos podia criar. Faltou-nos, na primeira parte, tomar melhores decisões no último terço. Na segunda parte, conseguimos entrar ainda melhor do que na primeira e temos logo uma oportunidade clara para fazer o golo. Este foi um jogo muito equilibrado e ficou claro que a equipa que marcasse primeiro iria ganhar o jogo. Foi o caso do Portimonense, que aproveitou a oportunidade que teve para concretizar. A nós, falta-nos ter mais serenidade e tranquilidade no momento da decisão", assumiu o treinador dos famalicenses.Ainda assim, Rui Pedro Silva lembra que do outro lado esteve uma equipa com competência. "O Portimonense teve mérito, depois de ter adquirido a vantagem, na forma como controlou o jogo e nos retirou espaços e oportunidades de golo. Era o momento de jogo em que estávamos mais cansados e esse discernimento acaba por faltar. A decisão do jogo não esteve nessa parte, esteve antes e acho que, por por demérito nosso, não saímos daqui do Algarve com pontos".A fechar, o técnico falou da falta de eficácia da equipa - o Famalicão é o pior ataque da Liga, com 1 golo em cinco jogos. "Claro que preocupa não estarmos a concretizar as oportunidades que criamos. Espero que seja como o ketchup e possa sair já na próxima jornada. Preocupava-me ainda mais se não tivéssemos 13 ou 14 remates, ou seja, se não estivéssemos a criar oportunidades. Tenho de trabalhar e, juntamente com os atletas, perceber o que nos está a faltar no último terço para concretizar estas chegadas à área contrária", fechou.