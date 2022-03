Rui Pedro Silva: «Analisando os factos ajustava-se a vitória»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Pedro Silva considerou que o empate a zero entre Famalicão e Santa Clara não foi justo, frisando se "ajustava a vitória" do Famalicão."No meu ponto de vista não foi um resultado justo. Na primeira parte, o Famalicão foi muito mais forte e na segunda foi um jogo mais equilibrado. Analisando os factos, ajustava-se a vitória", começou por dizer à Sport TV."Foi um bom jogo entre duas equipas com um jogo atrativo. Pedi uma boa reação ao jogo de Guimarães. Soubemos impor o nosso ritmo na primeira parte, tivemos oportunidades, faltou marcar. Na segunda parte o Santa Clara reagiu, nós depois voltamos ao de cima", realçou, para depois concluir: "Há uma equipa que sai forte na primeira parte, que tem um plano de jogo que está a resultar, e, por isso, não há razão para mexer. Depois há uma equipa que ajusta ao intervalo. Nós só conseguimos reconhecer esse ajuste após alguns minutos de jogo. Por isso a reação só acontece depois. Os minutos que demoramos a fazer os ajustes é que quebrou o nosso ritmo de jogo."