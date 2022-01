Rui Pedro Silva apela à "responsabilidade" para o embate com o Arouca

Depois do desaire frente ao FC Porto, o Famalicão prepara-se agora para receber o Arouca. Apesar de ter deixado elogios ao adversário, Rui Pedro Silva deu ênfase à vontade da sua equipa em somar os três pontos."O nosso tónico para este jogo é conquistar os três pontos e não olhar para a tabela. Sabemos que temos a responsabilidade e a não depedência de outras equipas para atingirmos o objetivo final. O Arouca é uma equipa com muita intensidade, muito competitiva e que acredita até ao fim. Isso vê-se pelo facto de terem conquistado muitos pontos nas retas finais dos jogos", começou por dizer o técnico, que explicou a forma como a equipa cresceu após o último jogo: "Foi uma semana excelente, aquisitiva e na qual criámos rotinas e cumplicidade. Penso mesmo que foi a nossa melhor semana de trabalho. Enquanto grupo avaliamos tudo, o que foi bem feito e o que foi feito de uma forma menos boa. Tem de haver críticas construtivas e o reforço do que foi bem feito. No jogo do FC Porto houve duas partes distintas, mas encontrámos aspetos positivos e negativos nas duas partes. O mais importante foi analisarmos o jogo enquanto grupo e percebermos qual é o caminho a seguir".Revelando que fica contente com o facto de o mercado estar prestes a fechar e assumindo o interesse do clube em Jhonder Cádiz e Junior Kadile, pese embora os negócios não estejam concluídos, o treinador dos minhotos abordou ainda a situação de David Tavares. "Foi uma decisão do clube, neste momento não faz parte do plantel principal. Tive uma conversa muito frontal com ele e achámos que o melhor caminho seria esse", referiu.O início da partida está agendado para as 21h15 desta segunda-feira.