Rui Pedro Silva assume vontade de continuar no Famalicão na próxima temporada

Já com a permanência assegurada, o Famalicão prepara-se agora para defrontar o Belenenses SAD, num jogo decisivo para as contas da permanência da equipa de Franclim Carvalho. Na antevisão do encontro, Rui Pedro Silva vincou a vontade da sua equipa em deixar uma boa imagem."É um jogo decisivo, que tem emoção e pressão. O Belenenses SAD precisa do jogo e vai disputar os três pontos paelos seus objetivos. Sabemos que o adversário vai lutar por todos os lances e nós vamos fazer com seriedade e com a mesma pressão de sempre. Queremos ganhar o jogo e terminar o campeonato da melhor forma possível", referiu o técnico.Com o seu contrato a terminar, o técnico não escondeu a vontade de continuar no Minho. "Neste momento o meu futuro é o jogo com o Belenenses SAD, quando cheguei o objetivo traçado foi a permanência e agora tenho de ter uma conversa com a direção que ainda não tive. Se gostava de continuar? Sim, claro. Trabalhar na 1ª Liga é sempre excelente", vincou, fazendo ainda uma análise ao seu trajeto no clube: "O objetivo era a permanência e foi concluído com sucesso, fizemos 22 pontos desde que cheguei cá. Foi um período atípico porque na primeira semana em que estive cá fecharam o centro de treinos devido ao surto de Covid-19, depois veio o mercado de janeiro e tivemos também muitos jogadores lesionados. No entanto, é importante valorizar os jogadores, a estrutura e a minha equipa técnica porque acreditaram no processo. Não foi fácil entrar em todos os jogos com espírito de final, foi uma aprendizagem grande para minha enquanto treinador. Processo foi construído sabendo que tínhamos de ganhar no fim-de-semana".Rui Pedro Silva concluiu dizendo que Zlobin e Diogo Queirós, jogadores que ainda não foram utilizados nesta época, podem ter minutos de jogo nestes dois últimos embates e que, apesar de os minhotos terem a sua situação definida, não vai tirar os níveis de pressão de jogo desta segunda-feira.O início da partida está agendado para as 20h15.