Rui Pedro Silva: «Belenenses SAD é uma incógnita para nós»

Famalicão e Belenenses SAD defrontam-se esta quinta-feira, num jogo em atraso da 16ª jornada da Liga Bwin. Na antevisão do encontro, Rui Pedro Silva, técnico dos minhotos, começou por dizer que o surto que afetou o plantel ainda pode ter influência naquilo que vão ser os próximos dias de trabalho, mas sublinhou a vontade que a equipa tem em dar uma boa resposta."Os surtos de Covid-19 não são benéficos para o futebol e têm interferências a nível físico e de processo de jogo. Não é a situação ideal, mas, enquanto staff e equipa, temos de minimizá-la ao máximo e preparar a equipa para estar pronta para competir e ganhar o próximo jogo. Se sinto que a equipa está no nível em que queremos? Não. Se sinto que a equipa está preparada para enfrentar os dois jogos [esta quinta-feira e no próximo domingo] que vêm? Sim, de certeza absoluta", começou por dizer.As notícias em relação a uma possível troca de treinador nos azuis têm ganho força nos últimos dias, situação que complica a preparação do jogo por parte do Famalicão. "O Belenenses SAD é uma incógnita para nós, poderão aparecer de diferentes maneiras. No entanto, o nosso foco está no nosso processo e no que somos enquanto equipa. O que podemos fazer neste momento é crescer enquanto equipa", referiu Rui Pedro Silva, que deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Ninguém mais do que eu, juntamente com os jogadores, quer oferecer essa vitória aos adeptos. Queremos tornar a nossa casa num forte e deixo um apelo aos sócios e adeptos para estarem em peso no jogo de amanhã".Recusando a ideia de que tenha dado um ‘puxão de orelhas’ a Riccieli e a Batubinsika pelo erro que valeu o empate frente ao Sp. Braga, o treinador abordou ainda a questão do mercado de transferências. "Estamos a falar de uma administração que tem experiência em relação a este mercado de janeiro. Tenho confiança plena na administração e no nosso departamento de scouting. Esta janela de mercado é uma oportunidade que podemos ter para reforçar a equipa e estamos atentos a tudo o que nos possa ajudar a ser mais fortes", rematou.O início do encontro está marcado para as 18 horas desta quinta-feira.