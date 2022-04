Rui Pedro Silva: «Cumprimos a estratégia que tínhamos para o jogo e a vitória é justa»

Depois de sete jogos sem vencer, o Famalicão bateu o Estoril na abertura da jornada 32 , numa situação que deixou Rui Pedro Silva naturalmente satisfeito."Foi um jogo difícil, tínhamos definido que o objetivo único era vencer e isso transmite alguma tensão. No entanto, cumprimos a estratégia que tínhamos para o jogo e provocámos a expulsão, que foi determinante para o jogo, numa das nossas saídas. Aí o Estoril baixou e permitiu o nosso jogo exterior, daí ter lançado o Cádiz, que entrou bem. Fizemos o golo antes do intervalo, que foi benéfico para nós, e entrámos na 2ª parte a ter mais bola. Fizemos o 2-0, o Estoril reduziu logo a seguir e isso trouxe alguma ansiedade devido aos erros infelizes que temos tido a terminar os jogos. Fizemos o 3-1 e acho que foi uma vitória justa", referiu.De resto, o técnico foi perentório quando o questionaram se esta foi uma vitória demasiado sofrido depois de o Famalicão ter jogado com mais um durante 75 minutos: "O futebol é sofrimento e intranquilidade, não há facilitismos. O jogo é disputado com níveis de tensão muito altos, mas o 3-1 materializa bem o que se passou"