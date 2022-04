Rui Pedro Silva e a arbitragem frente ao Boavista: «Não entendo a decisão final»

O jogo entre Famalicão e Boavista terminou com muitos protestos dos minhotos em relação a dois lances na área axadrezada: um sobre Banza e o outro sobre Cádiz. Duas situações que Rui Pedro Silva, técnico famalicense, apontou logo no final do encontro e que, esta sexta-feira, voltou a abordar, no lançamento ao encontro com o Portimonense."Espero o de sempre: que seja coerente para as duas equipas nos 90 minutos. Nunca falei das arbitragens, não faço uma avaliação nem uma análise. Dou a minha opinião enquanto treinador. No último jogo reclamei dois penáltis. Não conseguir perceeber a decisão final. Não me cabe a mim explicar a decisão. Relativamente à próximo arbitragem espero uma arbitragem com níveis de decisões coerentes", apontou.