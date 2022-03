Rui Pedro Silva e a expulsão de Pedro Brazão: «Luís Godinho disse-me que retardou o jogo»

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, realçou a boa exibição dos seus jogadores no empate () com o Vizela, assumindo sair "satisfeito" com o desempenho da equipa no terreno do rival. "Tivemos uma primeira parte em que entrámos bem. Fizemos o mais difícil: entrar por cima e controlar o jogo. O futebol faz-se de reações. O Vizela soube reagir e colocou-nos problemas. Depois, fomos para intervalo", afirmou, em declarações na conferência de imprensa no final da partida."Na segunda parte, o Vizela teve mais caudal ofensivo. Tivemos contra-ataques para marcar o segundo golo. Depois tivemos uma expulsão por retardarmos o jogo num canto, quando parecíamos ter o jogo controlado, e acabámos por sofrer.""O futebol normalmente é justo e os resultados, quando acontecem, são justos. Se tivéssemos sofrido antes, ajustaríamos a nossa equipa. Naquele momento, pensávamos que tínhamos o jogo controlado. Sentimos alguma frustração pelo resultado. O objetivo é termos identidade e competirmos pelos três pontos. Saio satisfeito com a exibição da equipa, mas insatisfeito em certos detalhes nos quais temos de crescer como equipa. Sabíamos que o Vizela ia ser mais pressionante. Queríamos à mesma ter a bola e explorar os espaços que o Vizela queria deixar."A expulsão pareceu-me exagerada por alguém retardar o jogo durante 10 segundos. Não fizemos antijogo, nem retardámos a reposição do guarda-redes. Foi um mal-entendido no momento de se marcar o canto. Partilhei isso com o árbitro. O Luís Godinho disse-me que [o Pedro Brazão] retardou o jogo. É o que está na lei. Mas, para se expulsar um jogador, parece-me que é preciso algo mais grave, algo mais consistente", terminou.