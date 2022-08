Rui Pedro Silva e a luta pela Europa: «O nosso objetivo tem de ser a curto prazo»

O Famalicão inicia o campeonato com uma deslocação ao reduto do Estoril, num jogo que o treinador Rui Pedro Silva prevê que seja de qualidade."Todas as equipas se vão apresentar de forma diferente porque há saídas, entradas e renovação de ideias. O Famalicão e o Estoril vão ser duas equipas a querer jogar bom futebol e com ambição de ganhar todos os jogos. Espero um bom espetáculo. O campeonato é muito equilibrado, o desnível entre o 5.º classificado e o 14.º é muito pequeno. Durante a pré-época pudemos trabalhar uma base que nos permitiu trabalhar uma ideia de jogo. Essa base permite que cada jogador novo se consiga encaixar no processo", começou por dizer o técnico, que comentou ainda o facto de, ao contrário dos anos anteriores, o plantel dos minhotos já estar muito bem composto antes do arranque da época: "Não digo que o plantel esteja fechado, mas é uma mais-valia ter dois jogadores por posição. Foi identificado um erro, que nem é bem um erro mas sim uma consequência do crescimento da equipa, de uma equipa que se quis estabilizar na Liga Bwin nos anos anteriores. Nesta pré-época foi identificada essa lacuna, foi corrigida e conseguimos estabelecer uma base de treino ideal para fazer uma pré-época".Depois da saída de Pickel, o Famalicão já apresentou Youssouf e Colombatto, num cenário elogiado por Rui Pedro Silva. "O nível de profissionalismo com que se trabalha é este: ter um planeamento antecipado, ter um projeto ambicioso, sabendo que se sair um jogador, temos dois ou três alvos identificados. Ao mesmo tempo, não pretendemos perder oito titulares e construir uma equipa nova", explicou.Assumindo que Iván Jaime vai precisar de tempo para recuperar em pleno da lesão que sofreu na época passada e que a equipa está preparada para jogar em mais do que um sistema tático, Rui Pedro Silva falou ainda da luta pela Europa: "As últimas épocas do Famalicão estiveram muito próximas do 5º lugar, mas não gosto de fazer projeções a longo prazo. O nosso objetivo tem de ser a curto prazo. Se assim não for, vamo-nos esquecer do objetivo principal que é jogo a jogo."O início do encontro está agendado para as 18 horas deste sábado.