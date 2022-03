Rui Pedro Silva e a partida com o V. Guimarães: «Queremos consolidar o nosso jogo»

A viver o melhor momento da temporada, isto na medida em que soma três triunfos consecutivos, o Famalicão prepara-se agora para defrontar o V. Guimarães. Na antevisão do encontro, Rui Pedro Silva deu ênfase ao facto de a sua preocupação ser este encontro e não o momento de cada uma das equipas."É um jogo bastante exigente, apesar de a exigência, a pressão e a ambição existirem internamente. Independentemente da equipa que vamos defrontar, estamos num momento em que queremos consolidar o nosso jogo. Esta é mais uma oportunidade para darmos esse passo enquanto equipa. Não olho para o que está para trás, apenas para o presente. Sabemos do bom momento que estamos a passar, mas isso deve-se à consistência, equilíbrio e rigor dos atletas no ato de seguir o plano de jogo. Não há jogos iguais, embora haja jogos que se transportam de um fim de semana para o seguinte e equipas que se conseguem superar. Vamos ter um excelente jogo de futebol, entre duas equipas- que têm excelentes adeptos", referiu.Defendendo que o facto de o Vitória estar a passar por um ato eleitoral terá pouca influência no jogo em si, o timoneiro do Famalicão deixou elogios ao adversário: "O Pepa é um treinador experiente e vai conseguir criar algum plano/momento que tente desequilibrar a nossa equipa. No entanto, trabalhámos esta semana e queremos saber defender independentemente do que o adversário possa fazer. O Vitória é um clube grande, que coloca pressão e que tem um estádio que pode mudar um jogo. Espero uma equipa preparada".O técnico concluiu dizendo que a situação que envolveu Gustavo Assunção no último jogo já foi ultrapassada e desvalorizando questões relacionadas com a tabela classificativa. "O nosso objetivo desde que chegámos foi abstrair-nos da tabela e ir jogo a jogo. Dependemos apenas de nós para atingir um objetivo, sendo que, neste momento, o nosso objetivo é este jogo. Ainda há muitas incertezas e o importante é lutarmos sempre pelos três pontos", rematou.O início do encontro, que se disputa em Guimarães, está agendado para as 20h30 deste domingo.