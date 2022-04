Rui Pedro Silva atentos aos perigos do Portimonense: «Foi ganhar à Luz...»

Rui Pedro Silva acredita que o Famalicão vai ter um final de temporada condizente com os objetivos traçados, alcançando a permanência na Liga Bwin. Para isso, vencer em Portimão é determinante, pese embora o técnico esteja à espera de dificuldades."Considero que não há jogos iguais, não se repetem jogos. Por isso, acho que vai ser um jogo totalmente diferente dos jogos anteriores. Podemos olhar para factos e ver que o Portimonense que vem de 4 derrotas seguidas, mas temos de esperar também um Portimonense que pode ter os níveis que teve quando foi ganhar à Luz. Tem qualidade, competências, mas vem de uma série de maus resultados. Espero que a nossa equipa apresente reação, energia positiva, união de grupo, que nos permita competir no jogo para ganhar.""Ambas as equipas estão a passar por um ciclo sem vencer há 4 jogos. A reação vai ser a demonstração clara da equipa que for mais forte. Fizemos uma boa semana, temos união e positividade, que queremos demonstrar em Portimão para conseguir um resultado positivo. Esperamos sempre competir para ganhar.""Refletindo sobre os 4 jogos, fizemos jogos muito competentes, quer em casa contra o Santa Clara. Tivemos um jogo competente em Vizela. Nós, enquanto equipa, temos uma primeira parte muito forte, o que não aconteceu com o Boavista. Nós enquanto grupo temos de juntar, perceber o que está a acontecer, corrigir erros individuais, coletivos. E acima de tudo limpar estes erros e corrigi-los e não voltar a repeti-los.""Estamos num momento final de campeonato, onde as decisões são tomadas. Pode existir mais ansiedade, mais nervosismo, as equipas tornam-se mais pragmáticas. Mas são duas equipas que já demonstraram grande qualidade. E este jogo em Portimão vai ser demonstrativo de um bom jogo de futebol.""Sinceramente, não creio. Estamos focados e foi sempre esse o objetivo pensar só no jogo. Se competirmos no jogo em Portimão, se o objetivo for só esse jogo… dependemos só de nós. E dependendo só de nós, vamos atingir o nosso objetivo.""Relativamente ao Ivo, estou a fazer a conferência a 48 horas de distância. Tenho mais um dia para fazer avaliação. Hoje não posso dizer com clareza que se encontra fora do jogo.""Começou a integrar os treinos, mantenho o que disse em relação ao Ivo. Falta-me ainda um dia para tomar essa decisão e não posso afirmar com certeza se o Alex estará disponível."