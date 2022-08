Rui Pedro Silva e a saída de Luiz Júnior para o FC Porto: «Temos de estar preparados para o caso de acontecer»

Luiz Júnior tem sido apontado como possível reforço do FC Porto, num cenário que não interfere com a forma de trabalhar do jovem. Quem o garante é Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, que, ainda assim, assumiu não querer perder o guarda-redes."Qualidade do jogador? Não tenho dúvida nenhuma. Se gostava que ficasse no meu plantel pela qualidade que tem? Sem dúvida. Se estamos preparados? É isso que estamos a trabalhar. Temos uma estrutura pronta para estar preparada porque sabemos que isso acontece, é inevitável no futebol. Temos de estar preparados para se isso acontecer. Sinto o jogador focado e tranquilo", referiu.