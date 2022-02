Rui Pedro Silva e a vitória por 5-0: «São apenas mais três pontos»

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, treinador do Famalicão analisou as incidências da vitória por 5-0 ao Moreirense garantindo que "são mais três pontos", sem relevar em demasia os números alcançados."Obviamente que trabalhar sobre vitórias dá mais confiança. Este jogo já o sentimos na semana passada, quando fizemos um bom jogo, compactos e juntos, e simplesmente é um reflexo do que temos feito durante a semana. São apenas mais três pontos. O nosso foco agora é o jogo da Madeira. É mais confortável estar a ganhar 4-0 ao intervalo, é uma satisfação e o discurso ao intervalo foi que tínhamos que nos manter compactos, juntos porque ainda havia muito jogo. Foi um jogo muito conseguido", vincou o técnico dos famalicenses, falando depois de vários jogadores a nível individual."Dolcek e Kadile vieram dar competitividade. Agitaram com o jogo. Alex Nascimento saiu ao intervalo, porque viu o quinto amarelo, o Batubinsika é a opção natural e quisemos dar alguma cumplicidade defensiva ao Dylan. Conheço-o [João Carlos Texeira] muito bem, desde o João Carlos Teixeira que saiu do Liverpool para o FC Porto. Tem sido fundamental, mas gosto de chegar ao final e de não conseguir identificar o melhor, mas sim uma equipa", determinou Rui Pedro Silva.