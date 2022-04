Rui Pedro Silva e as contas da permanência: «Percebemos a importância do jogo com o Estoril»

Depois do empate no Estádio da Luz, o Famalicão prepara-se para receber o Estoril, num jogo que pode ser muito importante na luta dos minhotos pela permanência. Apesar de os canarinhos já terem alcançado o objetivo de ficar na 1ª Liga, Rui Pedro Silva começou por dizer que esse aspeto não joga a favor da sua equipa."O jogar sem pressão é relativo, tanto pode dar confiança ou relaxamento a uma equipa. Assim, nunca vai ser um fator importante para nós. Em relação ao jogo, o Estoril é uma equipa com bom futebol, que tem identidade e que está a jogar bem, mas, da nossa parte, é um jogo para ganhar. Temos de ter atitude, compromisso, vontade e temos de ser competentes. Na 2ª volta o Estoril produziu a mesma qualidade jogo, os resultados é que não acompanharam. No entanto, temos de estar prontos para tudo e para o melhor do Estoril", referiu o técnico, que foi perentório quando lhe perguntaram se acredita que um triunfo nesta sexta-feira deixa o Famalicão com ‘pé e meio’ na 1ª Liga: "Acreditamos e percebemos a importância deste jogo e de uma conquistarmos uma vitória".Recuando até ao jogo com o Benfica, o técnico referiu os aspetos aos quais o seu plantel tem de dar continuidade e aqueles em que precisa de melhorar. "No final desse jogo dei ênfase à atitude e ao compromisso entre os jogadores, que é fundamental em qualquer jogo. No entanto, faltou-nos algo mais porque queremos ir sempre a jogo para ganhar. Faltou capacidade de definição e faltou-nos sermos mais acutilantes, é isso que vamos tentar acrescentar nesta partida", vincou.Explicando que apostou em Pedro Marques na Luz devido à capacidade do avançado em explorar a profundidade, isto enquanto Cádiz é mais uma referência de área, Rui Pedro Silva explicou ainda em que ponto da recuperação estão Ivo Rodrigues e João Carlos Teixeira: "O Ivo e o João são jogadores que estão num processo de recuperação, não nos podemos esquecer que uma rotura muscular obriga sempre a um processo de recuperação. Neste momento estão integrados no treino, fazem parte dos treinos diários, mas isto requer sempre um processo de integração e de estar pronto para competir".O início do encontro, que se disputa no Estádio Municipal de Famalicão, está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.